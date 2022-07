Uno scivolo per il tallone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno scivolo per il tallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CALZASCARPE

Significato/Curiosita : Uno scivolo per il tallone

Come per il tallone e la mascherina esterna, che devono anch'essi essere adattati al piede. per fare in modo che il piede aderisca meglio al tallone, solitamente...

Pacchettini ben cuciti di tessuto con lavanda, timo, chiodi di garofano, calzascarpe di osso. guido petter, la valigetta delle sorprese, la nuova italia,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

