Una spiaggia dei Genovesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una spiaggia dei Genovesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PEGLI

Significato/Curiosita : Una spiaggia dei genovesi

Subì numerose trasformazioni nel corso dei secoli: completamente distrutta nel 1379 durante la guerra tra genovesi e veneziani, sottomarina rimase disabitata...

pegli (pêgi in ligure) è un quartiere del ponente genovese. comune autonomo fino al 1926, quando insieme ad altri diciotto comuni fu inglobato nel comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con spiaggia; genovesi; La spiaggia per chi ama il naturismo; Accomuna la spiaggia e il deserto; Una spiaggia adriatica; Un tipico sport da spiaggia ; Condimento per le trenette genovesi ; Una battaglia navale tra Pisani e genovesi ; Quelle genovesi hanno il pesto e non la carne; I tifosi di calcio genovesi di sponda rossoblu; Cerca nelle Definizioni