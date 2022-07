Una presa per collegare periferiche a un computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una presa per collegare periferiche a un computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : USB

Significato/Curiosita : Una presa per collegare periferiche a un computer

Rimozione "a caldo" delle periferiche e il reinserimento senza dover riavviare il computer. l'usb di tipo a e b può collegare periferiche che richiedono...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi usb (disambigua). usb (acronimo di universal serial bus, pronunciato /jun'v()s 'si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con presa; collegare; periferiche; computer; Impresa creata per dimiuire il valore di un altra; Una regione storica compresa tra Liguria e Toscana; Un impresa notevole fra; L ha presa l evaso; collegare logicamente; Un chiodo per collegare elementi metallici; Una presa per collegare il televisore al videoregistratore; collegare cavi elettrici tra loro; La presa per collegare periferiche a un computer; Le periferiche come monitor e stampante ing; Un computer ... d appoggio; I puntini che formano un immagine sul computer ; Archivio nel computer ; Causa danni al computer ; Cerca nelle Definizioni