C è tutto sulla tastiera del computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è tutto sulla tastiera del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALFABETO

Significato/Curiosita : C e tutto sulla tastiera del computer

La tastiera, in informatica, è una periferica di input del computer destinata all'inserimento manuale di dati, numerici o alfanumerici, nella memoria del...

Dei linguaggi formali, vedi alfabeto (teoria dei linguaggi formali). disambiguazione – se stai cercando il termine alfabeto nel suo significato comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

