Teorema che non richiede dimostrazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Teorema che non richiede dimostrazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : COROLLARIO

Significato/Curiosita : Teorema che non richiede dimostrazione

Dimostrare il teorema per conto suo verso la fine del 1930 e, inoltre, fornì una dimostrazione del secondo teorema di incompletezza, che annunciò a gödel...

Termine corollario deriva dalla parte dei fiori chiamata corolla. ogni corollario è dunque associato ad un proprio "teorema antecedente". molti corollari si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

