Il tasto per uscire da un programma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tasto per uscire da un programma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ESC

Significato/Curiosita : Il tasto per uscire da un programma

Semplicemente il nome del tasto in un messaggio, come ad esempio nel messaggio "premere f1 per la guida". il nome del tasto è di solito circondato da parentesi...

Eurovision song contest (esc) - festival musicale internazionale nato nel 1956 a lugano e organizzato annualmente dai membri dell'unione europea di radiodiffusione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Il tasto del Computer... per uscire; tasto che ferma per un po il suono della sveglia; Un tasto del videoregistratore; tasto che azzera un sistema; Il tasto del Computer... per uscire ; Fare uscire il contenuto da un recipiente; uscire dal solito tran tran; Riuscire ad evitare; In un programma tv vi andavano i dilettanti; Era un programma canoro e itinerante con Fiorello; Famoso programma di Arbore: __ tutta; Ex programma musicale condotto da Alessandro Greco;