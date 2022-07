Suor __: la nota autrice di libri di cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suor __: la nota autrice di libri di cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GERMANA

Significato/Curiosita : Suor __: la nota autrice di libri di cucina

German latino: germanus femminili: germana portoghese: germano russo: (german) spagnolo: germán femminili: germana continua il cognomen romano, germanus... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

