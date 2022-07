Lo Stato con Pisola di Giava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato con Pisola di Giava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INDONESIA

Significato/Curiosita : Lo stato con pisola di giava

2°s 118°e / 2°s 118°e-2; 118 l'indonesia, ufficialmente repubblica d'indonesia (in indonesiano: republik indonesia), è uno stato del sud-est asiatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

