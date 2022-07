Sorge su una Dora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorge su una Dora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AOSTA

Significato/Curiosita : Sorge su una dora

45°05'23.06n 7°40'00.09e / 45.08974°n 7.666692°e45.08974; 7.666692 il parco dora (parch dòira in piemontese) è un parco post-industriale della città di torino...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aosta (disambigua). aosta (pronuncia aòsta, /a'sta/; aoste in francese, /st/; aoûta in arpitano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

