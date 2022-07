La si sente pulsare quando si tasta il polso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La si sente pulsare quando si tasta il polso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : ARTERIA RADIALE

Significato/Curiosita : La si sente pulsare quando si tasta il polso

L'arteria radiale in anatomia umana, è la principale arteria dell'avambraccio. l'arteria radiale origina dalla biforcazione dell'arteria brachiale (o omerale)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

