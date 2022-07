Ne ha 28 la Scala Santa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne ha 28 la Scala Santa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCALINI

Significato/Curiosita : Ne ha 28 la scala santa

scala santa (campli). coordinate: 41°53'13.81n 12°30'24.77e / 41.88717°n 12.50688°e41.88717; 12.50688 la scala santa è, secondo la tradizione, la...

I trentanove scalini (the thirty-nine steps) – romanzo del 1915 di john buchan il club dei 39 o i 39 scalini (the 39 steps) – film britannico del 1935... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con scala; santa; scala tore; Costruiscono in scala ridotta; Una scala da zero a nove che esprime l intensità del moto ondoso; Si usa per salire senza fatica: scala __; L Osservatore quotidiano della santa Sede; Città santa islamica; I figli dei fiori degli Anni Sessanta ; La... città santa araba; Cerca nelle Definizioni