Scala __: è usata per valutare i terremoti - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : MERCALLI

Significato/Curiosita : Scala __: e usata per valutare i terremoti

La scala medvedev-sponheuer-karnik, nota anche come msk o msk-64, è una scala di intensità macrosismica usata per valutare l'intensità delle scosse sulla...

luca mercalli, gennaro di napoli, moncalieri, 130 anni di meteorologia, sms - società meteorologica subalpina, 1996 luca mercalli (a cura di) atlante...

Altre definizioni con scala; usata; valutare; terremoti; Ne ha 28 la scala Santa; scala tore; Costruiscono in scala ridotta; Una scala da zero a nove che esprime l intensità del moto ondoso; La città che dà nome a una terra usata dai pittori; Frattaglia molto usata nella cucina laziale; a macchina usata nel Pilates; Ampia borsa usata soprattutto per la spesa; valutare ; Un indicatore che permette di valutare la situazione economica delle famiglie; valutare , soppesare: mettere sul piatto della __; Consente di valutare l intensità dei terremoti; Registra terremoti ; Aree in cui non si verificano terremoti ; La scienza dei terremoti ; È provocato da terremoti marini; Cerca nelle Definizioni