Rum e Coca Cola = Cuba __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rum e Coca Cola = Cuba __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LIBRE

Significato/Curiosita : Rum e coca cola = cuba __

"coca-cola statunitense, rum cubano in un bicchiere pieno di ghiaccio e una spruzzata di lime", brindando successivamente ¡por cuba libre! (per cuba libera...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cuba libre (disambigua). il cuba libre è un cocktail ufficiale iba, appartenente alla categoria dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

