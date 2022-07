Regione costiera croata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione costiera croata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DALMAZIA

Significato/Curiosita : Regione costiera croata

Il resto della croazia. la terraferma croata viene difatti tagliata all'altezza di neum da una parte costiera di pochi chilometri che costituisce l'unico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dalmazia (disambigua). la dalmazia (in latino: dalmatia, in croato: dalmacija, in montenegrino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

