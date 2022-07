Quando scadono, non si prendono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando scadono, non si prendono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FARMACI

Significato/Curiosita : Quando scadono, non si prendono

Del browser, come vale per i cookie di sessione, i cookie persistenti scadono ad una data specifica o dopo un determinato periodo di tempo. ciò significa...

Buona fabbricazione nel caso di farmaci industriali e norme di buona preparazione per i farmaci preparati in farmacia). le schede che contengono le informazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

