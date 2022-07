Si può vincerla o perderla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può vincerla o perderla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PARTITA

Ventiquattro, si gioca con due o anche con tre mazzi di carte. la petrangola si svolge in varie mani e l'importante non è vincerle, ma cercare di non perderle; infatti...

partita – nello sport, singolo evento sportivo tra due squadre o due giocatori partita – nel tennis, sinonimo di set partita – nella musica, tipo di brano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

