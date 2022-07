Si può cuocere alla piastra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può cuocere alla piastra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BISTECCA

Significato/Curiosita : Si puo cuocere alla piastra

Testo sarà pronto. disporre la torta e farla cuocere da entrambi i lati, e servirla ancora calda. si può condire a piacere con salumi, formaggi, erbe...

Taglio della bistecca: «bistecca alla fiorentina. da beef-steak, parola inglese che vale costola di toro, è derivato il nome della nostra bistecca, la quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

