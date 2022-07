Protegge arte e ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge arte e ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FAI

Significato/Curiosita : Protegge arte e ambiente

Parmam virgo tuetur che significa "tremino i nemici perché la vergine protegge parma". la frase fu coniata in occasione della vittoria dei parmigiani...

fai della paganella – comune della provincia di trento (italia) fédération aéronautique internationale – federazione aeronautica internazionale federazione...

