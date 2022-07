Per vedere i bacilli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per vedere i bacilli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MICROSCOPIO

Significato/Curiosita : Per vedere i bacilli

Soluzione per colorare fino a che non furono create le condizioni ideali per vedere i bacilli. dopo numerosi tentativi fu capace di incubare i batteri in...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima costellazione, vedi microscopio (costellazione). il microscopio (dal greco: µ mikrón "piccolo" e spe skopéin... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

