I Paesi Bassi sulle targhe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I Paesi Bassi sulle targhe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NL

Significato/Curiosita : I paesi bassi sulle targhe

Le targhe d'immatricolazione dei paesi bassi, di cui esistono diversi tipi, dal 1978 hanno nella maggior parte dei casi un fondo giallo riflettente con...

Baseball nl – codice vettore iata di shaheen air nl – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua olandese nl – codice iso 3166-1 alpha-2 dei paesi bassi nl – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

