Monopattino per acrobatiche evoluzioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monopattino per acrobatiche evoluzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SKATEBOARD

Significato/Curiosita : Monopattino per acrobatiche evoluzioni

Il monopattino meccanico ha visto la sua evoluzione nel monopattino elettrico che in tante versioni è disponibile ai giorni nostri. il monopattino puro...

Disambiguazione – se stai cercando l'attrezzo, vedi skateboard (attrezzo). lo skateboard (spesso abbreviato in skate o, meno comunemente, skating, termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con monopattino; acrobatiche; evoluzioni; monopattino con rotelle; monopattino a 4 rotelle; Un monopattino a quattro rotelle; Le Frecce acrobatiche militari; Serie di scivolate acrobatiche degli aerei; Scoprì l evoluzioni smo; Formulò la teoria dell evoluzioni smo; Il Charles considerato padre dell evoluzioni smo; Il padre dell evoluzioni smo; Cerca nelle Definizioni