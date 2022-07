Il Messi asso del calcio iniz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Messi asso del calcio iniz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LM

Significato/Curiosita : Il messi asso del calcio iniz

Formato insieme a messi e luis suárez diventa con 122 reti il più prolifico nella storia del calcio spagnolo. la stagione successiva inizia con la sconfitta...

Modello is-lm lm hash – hash usata dalla microsoft lm – abbreviazione di limonite lm – simbolo del lumen lm – 950 nel sistema di numerazione romano lm – targa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Un tipico dolce di messi na; Trasmessi con la vita; Caratteri trasmessi per via genetica; Fusione tra cucina messi cana e statunitense; Iscritta ad un asso ciazione; Auto con casso ne posteriore comune negli USA; Lasciato... in asso ; Tasso Annuale Nominale; Nel Totocalcio equivale alla X; Fa parte della porta di calcio ; Nel calcio può essere laterale o dal fondo; Ha vinto i Mondiali di calcio nel 2018; Fa iniz iare a girare; L attore Cage iniz ; iniz di Rosai; iniz di Salgari;