Materia prima per modellare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materia prima per modellare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CRETA

Significato/Curiosita : Materia prima per modellare

Accessori per palestre e piscine, o ancora come materia prima dei sandali colorati o intersuole per scarpe sportive. in queste ultime l'eva è usato per la parte...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi creta (disambigua). creta (afi: /'krta/; in passato anche creti, /'krti/; in greco: t... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

