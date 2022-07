Maschera simbolo del Carnevale di Putignano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Maschera simbolo del Carnevale di Putignano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FARINELLA

Significato/Curiosita : Maschera simbolo del carnevale di putignano

Il carnevale di putignano è una festa cittadina che si svolge con cadenza annuale nel comune di putignano, in puglia. si tratta del carnevale più antico...

Filter.q=farinella ^ farinella archivi -, su rivistamissioniconsolata.it. paolo farinella, prete, su paolo farinella, prete. url consultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con maschera; simbolo; carnevale; putignano; La Catherine attrice de La maschera di Zorro; L altera chi si maschera ; Il wrestler maschera to dei cartoni; La maschera figlio di Brighella; Elemento chimico il cui simbolo è Fl; Pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza; Elemento chimico il cui simbolo è As; Caratterizzano il cane simbolo dell Eni; Il suo volo dà il via al carnevale di Venezia; L ultimo giorno di carnevale : __ grasso; Si vedono a carnevale ... e nei cinema; Inizia dopo il carnevale ; Cerca nelle Definizioni