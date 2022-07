La legge dovrebbe esserlo per tutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La legge dovrebbe esserlo per tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UGUALE

il termine uguale viene dal latino æqualis, e, che significa uguale, oppure pianeggiante; questo vocabolo deriva a...

