Lavora spesso con la palla al piede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora spesso con la palla al piede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CALCIATORE

Significato/Curiosita : Lavora spesso con la palla al piede

la pallanuoto o palla a nuoto (inglese: water polo dalla pronuncia inglese della parola palla in lingua balti, pulu) è uno sport di squadra acquatico...

Altre definizioni con lavora; spesso; palla; piede; Vanno in stazione per lavora re; Li lavora no i contadini; Gli avanzi delle lavora zioni; lavora no nelle fabbriche tecnologicamente avanzate; Buttato, cancellato, spesso riferito a un file; Breve scenetta, spesso comica; Lo ripete spesso il croupier; spesso regalata, d oro, in occasione dei battesimi; Articolazione mobile come quella della spalla ; Si contrae portando la mano alla spalla ; Lo sport della palla contro il muro; Ruolo di palla volo associato a una maglia diversa; Schiacciare con un piede ; Posizione di danza classica su un piede fra; Colpire con un piede un pallone; Si pigia... con un solo piede ;