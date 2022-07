Le lampade che sovrastano i tavoli operatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le lampade che sovrastano i tavoli operatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SCIALITICHE

Significato/Curiosita : Le lampade che sovrastano i tavoli operatori

Caratteristica fondamentale delle lampade scialitiche, o lampade chirurgiche, è da ricercare nel nome stesso. il termine scialitico deriva originariamente dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Cerca nelle Definizioni