Impregna l aria al mare - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SALMASTRO

Significato/Curiosita : Impregna l aria al mare

Probabilmente è dovuta al grande timore che l'uomo ha sempre avuto del mare: esattamente come molti dei rituali del fuoco o dell'aria servivano per proteggersi...

Viene solitamente definita salmastra quell'acqua che possiede una salinità superiore a quella dell'acqua dolce ma inferiore a quella marina. quasi tutta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

