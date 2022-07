Gli estremi dell inverno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli estremi dell inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IO

Significato/Curiosita : Gli estremi dell inverno

Militare relativo al medesimo trentennio. gli estremi termici assoluti registrati dal 1763 sono ad oggi i +39,3 °c dell'11 agosto 2003 e i -17,3 °c del 23 gennaio...

io è il pronome personale di prima persona singolare in italiano. può riferirsi a: io – satellite naturale di giove 85 io – asteroide scoperto nel 1865... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con estremi; dell; inverno; Le due estremi tà dello schieramento; Trattamento estetico delle estremi tà inferiori; È addetta all estetica delle estremi tà inferiori; Posto sull estremi tà inferiore; È azionista dell a RAI; L inizio dell Ottocento; Gli avanzi dell e lavorazioni; Valle dell Alto Adige; Quello del Giappone fiorisce già in inverno ; L albero che fiorisce già a fine inverno ; Estate, inverno , ecc..; Inizia in autunno e finisce d inverno ; Cerca nelle Definizioni