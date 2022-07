Frutta con cui si fanno marmellate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutta con cui si fanno marmellate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RIBES

Significato/Curiosita : Frutta con cui si fanno marmellate

Di frutta. altrove si sostiene il contrario, ovvero che la marmellata si distinguerebbe dalla confettura per la presenza proprio di pezzi di frutta. decreto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ribes (disambigua). ribes (l., 1753) è l'unico genere appartenente alla famiglia delle grossulariaceae... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

