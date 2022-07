Fatti in contrasto con l epoca in cui avvengono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatti in contrasto con l epoca in cui avvengono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ANACRONISMI

Significato/Curiosita : Fatti in contrasto con l epoca in cui avvengono

Della storia (in greco graphìa, da graphè, "descrizione") e comprende tutte le forme di interpretazione, di trattazione e trasmissione di fatti e accadimenti...

Antenne televisive o altri oggetti moderni nello sfondo. altre volte gli anacronismi non sono involontari, ma riflettono errori più sottili e non riconosciuti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con fatti; contrasto; epoca; avvengono; Avvezzi, assuefatti ; Sono tipici quelli fatti all amatriciana; _ Alda, fra gli interpreti di Crimini e misfatti ; fatti vedere, esposti; contrasto fra due princìpi opposti; Il contrasto filosofico fra il bene ed il male; Situazione di contrasto di idee o di sentimenti; Tessuto con sottili linee verticali a contrasto ; epoca dell era terziaria; Riscalda i soggiorni delle case d epoca ; Dominarono in Sicilia all epoca dei Vespri; Nato nella stessa epoca ; Che avvengono a temperatura costante; Struttura polmonare dove avvengono scambi gassosi; Che avvengono di giorno; Le comunicazioni che avvengono con le parole;