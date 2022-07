Un edificio con più appartamenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un edificio con più appartamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONDOMINIO

Significato/Curiosita : Un edificio con piu appartamenti

Inoltre, gli appartamenti erano abitati dalla popolazione generale nel suo insieme, a differenza di altre società premoderne, dove gli appartamenti erano limitati...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi condominio (disambigua). il condominio, secondo la legge italiana, è un istituto che indica comproprietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

