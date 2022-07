Dipinse il famoso quadro Il mulino della Galette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dipinse il famoso quadro Il mulino della Galette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RENOIR

Significato/Curiosita : Dipinse il famoso quadro il mulino della galette

Pierre-auguste renoir ([pj o'gyst 'nwa]; limoges, 25 febbraio 1841 – cagnes-sur-mer, 3 dicembre 1919) è stato un pittore francese, considerato uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con dipinse; famoso; quadro; mulino; della; galette; dipinse le Maja; dipinse Il ponte di Nomi; dipinse la Tempesta a inizio 500; Chi dipinse In barca sulla Senna; Quentin, famoso regista; Pierre , famoso sarto; La città degli USA citata da Sordi in un suo famoso film; La Coco che creò un famoso tipo di tailleur; Riquadro staccabile; Mustelide dipinto da Leonardo in un noto quadro ; quadro di Monet: Lo __ delle Ninfee, armonia verde; Riquadro dove appendere avvisi e annunci; Pietra da mulino ; Scrisse Il mulino sulla Floss; Gesto d affetto biscotto bicolore mulino Bianco; Chi va al mulino si __; Il carter della bicicletta; Alla fine della preghiera; È azionista della RAI; I moderni cantanti della tradizione napoletana; Pierre-Auguste, l pittore di Bal au moulin de la galette ; Dipinse Il mulino della galette ; Cerca nelle Definizioni