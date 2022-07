Si dimostra nel saper trarsi d impaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dimostra nel saper trarsi d impaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ABILITÀ

Significato/Curiosita : Si dimostra nel saper trarsi d impaccio

Pulita la propria reputazione. salvarsi in calcio d'angolo / in corner trarsi d'impaccio più o meno malamente. è un modo di dire chiaramente derivato dal gioco...

Giochi di ruolo#abilità. disambiguazione – se stai cercando le abilità nei videogiochi della serie pokémon, vedi abilità (pokémon). per abilità si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

