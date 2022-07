Danzò per Erode - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danzò per Erode. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SALOMÈ

Significato/Curiosita : Danzo per erode

efa t ßaptst…” “…la figlia di erodìade danzò in pubblico e piacque tanto a erode che egli le promise con giuramento di darle tutto quello...

Compiacere la bella salomè che aveva ballato ad un banchetto, il tetrarca fece decapitare il battista. giuseppe flavio riferisce che salomè, in seguito, sposò... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con danzò; erode; Con sette danzò Salomè; danzò per Erode Antipa con sette veli; Protegge i denti ma si erode ; Il delitto di erode il Grande; La carica di erode Antipa; Lo fece decapitare erode ; Cerca nelle Definizioni