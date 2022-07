Un contenitore per le frecce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un contenitore per le frecce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FARETRA

Significato/Curiosita : Un contenitore per le frecce

Utilizzata in armi da saturazione d'area, dove una quantità di frecce poste in un contenitore viene dispersa in uno spazio relativamente ristretto. il loro...

Disambiguazione – se stai cercando il medico italiano, vedi leopoldo faretra. la faretra è un astuccio atto a contenere frecce o dardi per archi o balestre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

