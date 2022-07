Un composto come il glucosio o l amido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un composto come il glucosio o l amido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CARBOIDRATO

Significato/Curiosita : Un composto come il glucosio o l amido

L'amido è un composto organico della classe dei carboidrati (o glucide polisaccaride), comunemente contenuto in alimenti come pane, pasta, riso, patate...

(che corrisponde ad un carboidrato al quale è legato un gruppo aminico) e le glicoproteine (che sono costituite da un carboidrato legato ad una proteina)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con composto; come; glucosio; amido; composto chimico che viene indicato con lettere dell alfabeto; Codice composto da 0 e 1; Il composto chimico la cui formula è C3H6O; È composto da ventilatori: sistema di __; Era più noto come Charlot; Ecco come si fa; Un ricco industriale come lo fu Carnegie o Vanderbilt; Animali come i pointer; Ormone che regola i livelli di glucosio ; Diminuzione del tasso di glucosio nel sangue; Valore della concentrazione di glucosio nel sangue; Viene anche detto glucosio ; Polveroso amido di patate; Produce tuberi ricchissimi di amido ; Dà tuberi ricchi di amido ; Locale con ferri caldi e amido ; Cerca nelle Definizioni