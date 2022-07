Compiono evoluzioni agitando e lanciando i loro stendardi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compiono evoluzioni agitando e lanciando i loro stendardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SBANDIERATORI

Significato/Curiosita : Compiono evoluzioni agitando e lanciando i loro stendardi

Lo sbandieratore è un artista che si esibisce facendo compiere evoluzioni a una o più bandiere. gli sbandieratori nacquero alla fine del xiv secolo come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

