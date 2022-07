Chiudere con pali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiudere con pali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RECINGERE

Significato/Curiosita : Chiudere con pali

Agilità e riflessi. sa essere abile nel chiudere lo specchio della porta agli avversari quando si trovano a tu per tu con lui. si distingue, inoltre, per il...

I resti delle mura con cui la famiglia baronale dei sanseverino fece recingere, nella prima metà del xviii secolo, la propria tenuta, detta appunto feudo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con chiudere; pali; Non dormire: non chiudere __; Rinchiudere , imprigionare; Cala per... chiudere la finestra; Fa chiudere gli occhi; Li chiudono le pali zzate; Si dice delle benedizioni papali ; Gioco enigmistico che riguarda parole pali ndrome; Uno dei principali paralleli; Cerca nelle Definizioni