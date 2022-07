Breve scenetta, spesso comica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Breve scenetta, spesso comica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SKETCH

Significato/Curiosita : Breve scenetta, spesso comica

Situazioni (anche drammatiche) che spesso prevedono un finale positivo, riconciliante e consolatorio. il film comico può, in alcuni casi, risultare meno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sketch (disambigua). lo sketch è una breve scenetta comica o comunque di contenuto leggero,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

