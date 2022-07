L arma celata nel bastone animato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arma celata nel bastone animato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STOCCO

Significato/Curiosita : L arma celata nel bastone animato

Il manico del bastone continuava a fungere da manico per i vari oggetti occultati. arma per antonomasia del gentiluomo, il bastone animato era ancora d'uso...

Lo stocco (estoc in lingua francese; tuck in lingua inglese; bohrschwert o panzerbrecher in lingua tedesca), anche stocco d'arme o spada da stocco, è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Lo stocco (estoc in lingua francese; tuck in lingua inglese; bohrschwert o panzerbrecher in lingua tedesca), anche stocco d'arme o spada da stocco, è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con arma; celata; bastone; animato; Farma co per uso esterno; Un arma da postazione; Detto di preparati... preparati dal farma cista; Iniz di Scarma rcio; celata alla vista; Malcelata invidia; L'insidia celata nel boccone; Una malcelata ... invidia; L ortaggio che si alterna al bastone ; Colpo dato con un bastone di tendini bovini; bastone robusto per la difesa personale; Nodoso bastone ; Personaggio animato anni 30 malizioso e sexy; Se è animato ... non si ricicla; animato re con il microfono ing; Cartone animato con una spugna marina come star;