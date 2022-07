L antica legge orale degli Ebrei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antica legge orale degli Ebrei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TORAH

Significato/Curiosita : L antica legge orale degli ebrei

Ebraismo ortodosso è la denominazione più antica e maggioritaria dell'ebraismo rabbinico. gli ebrei ortodossi sono quelli che seguono più strettamente...

La torah (in ebraico: , anche italianizzata in torah o torà, lett. "istruzione, insegnamento") è il riferimento centrale dell'ebraismo e ha una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

