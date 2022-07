Ama il dolce far nulla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ama il dolce far nulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIGRO

Significato/Curiosita : Ama il dolce far nulla

Cui, per scelta, ha deciso di non far parte non essendo mai stato interessato al denaro: l'unica cosa che davvero ama e lo soddisfa è occuparsi di filantropia...

pigro è il sesto album di ivan graziani, pubblicato nel 1978 dall'etichetta discografica numero uno. è considerato la massima vetta raggiunta dal cantautore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

