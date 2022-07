Vento freddo e secco che spira da nord-ovest - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vento freddo e secco che spira da nord-ovest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAESTRALE

Significato/Curiosita : Vento freddo e secco che spira da nord-ovest

Il vento da ovest-sudovest, piuttosto secco e polveroso, è noto in argentina come zonda, ed è simile al föhn o foehn nelle alpi europee. questo vento soffia...

Cercando altri significati, vedi maestrale (disambigua). il maestrale (in francese mistral, dall'antico provenzale maestral) è il vento che spira da nord-ovest... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con vento; freddo; secco; spira; nord; ovest; Evento osservabile; Il tipico vento che spira a Trieste; Detto fiore del vento per il suo delicato calice; Un colpo di vento ; Paura morbosa ed esagerata del freddo ; Non caldo ma nemmeno freddo ; Gelato semifreddo ; Si alza con le mani quando fa freddo o c è vento; Cocktail a base di prosecco e polpa di pesca; Il cocktail con prosecco , bitter e selz; .secco , bruciato dal sole; Un tipo di prosecco ; Organi della respira zione; Il tipico vento che spira a Trieste; Hotel di Las Vegas ispira to a un paese comasco; L ispira zione del poeta; La maggiore città dell Irlanda del nord ; Capitale nord ica; Cervo nord ico; Isola polinesiana a nord -ovest di Tahiti; Isola polinesiana a nord-ovest di Tahiti; Ci fa pensare all ovest ; Vento che giunge da sud-ovest ; L ovest ... abbreviato;