Todd __, regista di Velvet Goldmine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Todd __, regista di Velvet Goldmine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Todd __, regista di velvet goldmine

velvet goldmine è un film del 1998, diretto da todd haynes. la pellicola tratta la storia del glam rock inteso come movimento culturale, attraverso le...

