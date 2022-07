Tessuto di cotone molto resistente usato per le vele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto di cotone molto resistente usato per le vele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OLONA

Significato/Curiosita : Tessuto di cotone molto resistente usato per le vele

di un tessuto (numero di fili al centimetro). cotone sigla co, si ricava dalla bambagia che avvolge i semi delle piante del genere gossypium. cotone gasato...

In provincia di pavia, vedi olona (meridionale). disambiguazione – se stai cercando il tessuto, vedi tela olona. l'olona (ulona, urona oppure uòna in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

