Il suo generatore sfrutta la reazione nucleare - Cruciverba

Soluzione 15 lettere : CENTRALE ATOMICA

la propulsione nucleare è un tipo di propulsione che utilizza come combustibile un combustibile nucleare: la tipologia tecnologicamente più semplice e...

Come centrale nucleotermoelettrica o più brevemente come centrale elettronucleare. una centrale nucleare si caratterizza per la presenza di uno o più reattori...

