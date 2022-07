Spesso regalata, d oro, in occasione dei battesimi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso regalata, d oro, in occasione dei battesimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CATENINA

Significato/Curiosita : Spesso regalata, d oro, in occasione dei battesimi

Della famiglia reale ed era spesso intransigente quando si trattava dei propri figli. scelse lei i loro nomi di battesimo, licenziò la governante reale...

La ß-catenina è una subunità del complesso proteico della caderina ed è il punto centrale del pathway wnt\b-catenina, associato alla sopravvivenza cellulare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

