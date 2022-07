Roy, ex allenatore inglese dell Inter - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roy, ex allenatore inglese dell Inter. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : HODGSON

Significato/Curiosita : Roy, ex allenatore inglese dell inter

roy hodgson (croydon, 9 agosto 1947) è un allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, di ruolo difensore. da allenatore ha conquistato quattro campionati...

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con allenatore; inglese; dell; inter; Luciano, allenatore dell Inter dal 2017; Noto ex-allenatore italiano di calcio; allenatore portoghese detto The special one; Lo chiede l allenatore di basket; Stephen, poeta inglese ; Misura inglese di lunghezza; La contea inglese con Exeter; C è quella inglese e quella di violino; L Osservatore quotidiano dell a Santa Sede; Antico nome dell Etiopia; Calzatura tipica dell Olanda; Alice ed Ellen, icone dell a tv italiana anni 70; Lo spazio inter no riservato al guidatore; inter iezione di supplica; Periodo che inter corre tra una mitosi e l altra; Lou inter prete del film I pugni in tasca; Cerca nelle Definizioni