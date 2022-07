Recipiente in cui i doratori fondono l oro prima di amalgamarlo col mercurio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente in cui i doratori fondono l oro prima di amalgamarlo col mercurio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FERRACCIA

Significato/Curiosita : Recipiente in cui i doratori fondono l oro prima di amalgamarlo col mercurio

La ghisa (detta anche fino all'ottocento ferraccio per la minore qualità e la peggiore lavorabilità rispetto all'acciaio dolce) è una lega ferrosa costituita... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con recipiente; doratori; fondono; prima; amalgamarlo; mercurio; recipiente a doghe; recipiente concavo utile anche per il bucato; recipiente nel quale si scalda il latte; recipiente per il rancio; Adoratori ... di Morfeo; Può avere adoratori ; Adoratori di feticci; Fanatici adoratori ; Alcuni lo confondono con il baccalà; I daltonici ne confondono alcuni; In esso si diffondono le onde radio; Diffondono il Verbo divino; La custodia prima della sentenza definitiva; prima desinenza verbale; prima alternativa artificiale allo zucchero; La prima lettera dell alfabeto greco; Li calzava mercurio ; Tra mercurio e la Terra; Così era chiamato il mercurio : __ vivo; Nome dato, talvolta, al millimetro di mercurio ; Cerca nelle Definizioni